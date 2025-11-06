В Солнечногорске проверили эффективность техногрунта на КПО «Нева»

06 ноября 2025, 15:41

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Солнечногорске на комплексе по переработке отходов «Нева» уже полтора года функционирует теплица, где специалисты проводят эксперимент по применению техногрунта. За это время здесь успешно вырастили овощные культуры, злаковые, хвойные, лиственные, многолетние и однолетние растения, а еще — редкие экзотические виды растений, рассказали в Минчистоты Московской области.





Для чистоты эксперимента грядки разделили на три отсека:

первый — полностью из обычного плодородного грунта;

второй — 70% плодородного грунта и 30% техногрунта;

третий — в равных частях плодородный и техногрунт.

