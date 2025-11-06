В Солнечногорске проверили эффективность техногрунта на КПО «Нева»
В Солнечногорске на комплексе по переработке отходов «Нева» уже полтора года функционирует теплица, где специалисты проводят эксперимент по применению техногрунта. За это время здесь успешно вырастили овощные культуры, злаковые, хвойные, лиственные, многолетние и однолетние растения, а еще — редкие экзотические виды растений, рассказали в Минчистоты Московской области.
Для чистоты эксперимента грядки разделили на три отсека:
- первый — полностью из обычного плодородного грунта;
- второй — 70% плодородного грунта и 30% техногрунта;
- третий — в равных частях плодородный и техногрунт.
Эксперты отмечают, что техногрунт можно применять не только в теплицах, но и при благоустройстве городских территорий — например, для озеленения откосов дорог и создания декоративных насаждений. Такой подход помогает повысить устойчивость зелёных зон и улучшить внешний вид улиц муниципалитетов.