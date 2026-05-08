Вечный огонь у мемориала в Дедовске подключили к магистральному газоснабжению

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

В парке «Фабричный» в Дедовске в преддверии 81-й годовщины Победы торжественно зажгли Вечный огонь у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе отделения «Единой России» в Московской области.





Памятник подключили к магистральному газоснабжению. Раньше огонь зажигали от автономного источника только в праздники. Благодаря инициативе партии пламя теперь будет гореть всегда.



Право зажечь огонь доверили руководителю отделения Ассоциации ветеранов СВО Истры Андрею Олейникову и юнармейцу Дедовской школы №1 Максиму Низовкину.

«Для меня как юнармейца и жителя Истры это огромная честь и личная ответственность. Зажечь Вечный огонь в своём городе в присутствии ветеранов и одноклассников – событие, эмоции от которого трудно передать. Когда я держал факел, особенно остро чувствовал, что это и есть настоящая связь поколений», – поделился Максим.

«По инициативе «Единой России» подключение мемориалов к газоснабжению и сам природный газ для непрерывной работы Вечных огней с 2022 года стали бесплатными. Предложение поддержал президент. Теперь символ Победы будет действительно гореть здесь вечно», – заверил депутат.

«Для нас это не просто работа, а дань памяти героев, благодаря которым мы живём. Важно, чтобы эта память сохранялась и передавалась следующим поколениям», – отметил Баранов.

«Я родилась в этом городе, и для нашей семьи эта традиция – святое. Каждый год мы приходим сюда поклониться героям. Теперь огонь будет гореть всегда. Место памяти наших родных и всех защитников Отечества останется вечно живым и тёплым», – поделилась она.