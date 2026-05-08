Вечный огонь у мемориала в Дедовске подключили к магистральному газоснабжению
В парке «Фабричный» в Дедовске в преддверии 81-й годовщины Победы торжественно зажгли Вечный огонь у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе отделения «Единой России» в Московской области.
Памятник подключили к магистральному газоснабжению. Раньше огонь зажигали от автономного источника только в праздники. Благодаря инициативе партии пламя теперь будет гореть всегда.
Право зажечь огонь доверили руководителю отделения Ассоциации ветеранов СВО Истры Андрею Олейникову и юнармейцу Дедовской школы №1 Максиму Низовкину.
«Для меня как юнармейца и жителя Истры это огромная честь и личная ответственность. Зажечь Вечный огонь в своём городе в присутствии ветеранов и одноклассников – событие, эмоции от которого трудно передать. Когда я держал факел, особенно остро чувствовал, что это и есть настоящая связь поколений», – поделился Максим.
Как рассказал депутат Мособлдумы от «Единой России» Игорь Власов, подключение мемориала к магистральному газоснабжению было одним из наказов жителей для народной программы партии.
«По инициативе «Единой России» подключение мемориалов к газоснабжению и сам природный газ для непрерывной работы Вечных огней с 2022 года стали бесплатными. Предложение поддержал президент. Теперь символ Победы будет действительно гореть здесь вечно», – заверил депутат.
Гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов подчеркнул, что для сотрудников компании обслуживание Вечных огней – огромная честь и особая ответственность.
«Для нас это не просто работа, а дань памяти героев, благодаря которым мы живём. Важно, чтобы эта память сохранялась и передавалась следующим поколениям», – отметил Баранов.
На церемонию также пришли ветераны, участники СВО, молодогвардейцы, школьники и местные жители. Для многих обновление мемориала имеет глубокий личный смысл.
Жительница Дедовска Галина Шапошникова много лет приходит к памятнику 9 Мая с портретами погибших на фронте родственников. Её дед ушёл на фронт в августе 1941 года и погиб под Ржевом, а дядя-лётчик отдал жизнь в боях за Краснодар.
«Я родилась в этом городе, и для нашей семьи эта традиция – святое. Каждый год мы приходим сюда поклониться героям. Теперь огонь будет гореть всегда. Место памяти наших родных и всех защитников Отечества останется вечно живым и тёплым», – поделилась она.
Мемориал установлен на месте захоронения воинов, умерших от ран и болезней. Погребения проводились в парке с зимы 1941-1942 годов, когда в Дедовске работали полевые госпитали. После войны на месте захоронения появился обелиск, позже ставший центральной частью мемориального комплекса.