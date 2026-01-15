Мособлгаз объяснил, как запустить котёл после обледенения дымохода

15 января 2026, 09:53

оригинал Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»

В морозную погоду владельцы газовых котлов в Подмосковье нередко сталкиваются с одной и той же проблемой — котёл внезапно отключается и показывает ошибку тяги. Чаще всего причина кроется в наледи или сосульках на дымоходе и вентиляционных каналах. Лёд перекрывает нормальный приток воздуха, из-за чего автоматика останавливает работу оборудования, сообщили в Мособлгазе.