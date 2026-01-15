Мособлгаз объяснил, как запустить котёл после обледенения дымохода
В морозную погоду владельцы газовых котлов в Подмосковье нередко сталкиваются с одной и той же проблемой — котёл внезапно отключается и показывает ошибку тяги. Чаще всего причина кроется в наледи или сосульках на дымоходе и вентиляционных каналах. Лёд перекрывает нормальный приток воздуха, из-за чего автоматика останавливает работу оборудования, сообщили в Мособлгазе.
В компании отмечают: ситуация неприятная, но в большинстве случаев решаемая. Специалисты подготовили простые и безопасные рекомендации, которые помогут восстановить работу котла.
Прежде всего нужно внимательно осмотреть дымоход и вентиляционные решётки. Если на оголовке трубы видны наледь, снег или сосульки, именно они мешают нормальной тяге.
Далее важно аккуратно удалить лёд. Для этого можно легко постучать деревянным или пластиковым молотком по внешней части трубы. Сосульки и куски льда можно убрать вручную или с помощью пластикового скребка. Если наледь слишком плотная, допускается осторожно полить её тёплой, но не горячей водой.
После очистки нужно убедиться, что вентиляционные отверстия свободны, и перезапустить котёл. Если ошибка появляется снова, специалисты не рекомендуют пытаться запускать оборудование повторно.
В такой ситуации необходимо перекрыть газовый кран, проветрить помещение и обратиться за помощью — позвонить по номеру 112 или оставить заявку на регпортале.
В Мособлгазе напоминают, что в отопительный сезон заявки по неисправностям газового оборудования обрабатывают в течение трёх часов. Также важно не оставлять неисправный котёл без присмотра.
Соблюдение простых правил безопасности помогает избежать серьёзных последствий для жизни, здоровья и имущества. При любых сомнениях в исправности газового оборудования специалисты советуют не рисковать и доверять работу профессионалам.
Читайте также: