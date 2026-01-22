В 2026 году газ проведут в 10 населённых пунктов Восточного Подмосковья

22 января 2026, 17:19

оригинал Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»

В 2026 году жителям десяти населённых пунктов Восточного Подмосковья проведут газ. Работы проводят по Губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Подключение обеспечит комфортное отопление и горячую воду, а еще поможет сократить расходы на энергоресурсы. Об этом сообщили в АО «Мособлгаз».