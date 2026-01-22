В 2026 году газ проведут в 10 населённых пунктов Восточного Подмосковья
В 2026 году жителям десяти населённых пунктов Восточного Подмосковья проведут газ. Работы проводят по Губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Подключение обеспечит комфортное отопление и горячую воду, а еще поможет сократить расходы на энергоресурсы. Об этом сообщили в АО «Мособлгаз».
В Подмосковье делают всё возможное, чтобы жители могли использовать безопасное и доступное отопление.
В программу газификации вошли следующие населённые пункты: Щёлково (деревня Глазуны, деревня Мосальское), Электросталь (улица Пушкина, улица Жулябина, проспект Ленина, улица Первомайская), Орехово‑Зуево (деревня Савинская, деревня Грибчиха, деревня Барышово), Шатура (деревня Воропино, деревня Воронинская, деревня Харлампеево, деревня Лемёшино, деревня Гавриловская).
Для включения населённого пункта в программу нужно, чтобы в нём было не менее 30 жителей, а капитальные затраты на газификацию не превышали 450 000 рублей на человека.
