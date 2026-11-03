Мособлгаз с начала года заменил 10 000 старых газовых приборов жителям Подмосковья

03 ноября 2026, 21:43

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

В Подмосковье газовый трейд-ин с начала года позволил жителям заменить более 10 000 устаревших газовых приборов на новые. Жители Московской области выбирают и приобретают оборудование в фирменных магазинах Мособлгаза со скидкой, рассказали в пресс-службе ведомства.





Использовать газовое оборудование с истекшим сроком эксплуатации опасно. Средний срок эксплуатации газовой плиты составляет 10 лет, водонагревателя – 12 лет, котла –15 лет. Точный срок службы всегда указывается в паспорте газового прибора. Многие старые приборы не оснащены автоматикой безопасности, а внезапно произошедшая поломка может привести к взрыву и пожару.

«Чтобы воспользоваться услугой в Подмосковье, нужно посетить ближайший магазин АО «Мособлгаз» по адресу, указанному на сайте в разделе «Контакты». Можно во время техобслуживания или выполнения ремонтной заявки подать заявку через слесаря, а также на сайте», – пояснил в Мособлгазе.