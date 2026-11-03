Студент колледжа «Московия» Александр Мушковец выиграл чемпионат «Абилимпикс»
Студент профессионального колледжа «Московия» Александр Мушковец одержал победу в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Чемпионат прошёл Москве. Студент колледжа в Ленинском городском округе занял первое место в компетенции «Наземные робототехнические комплексы». Наставником победителя выступил Артуш Джулакян.
«Каждый этап испытаний требовал от конкурсантов максимальной концентрации и способности оперативно находить решения в нестандартных ситуациях. Участники выполнили целый комплекс задач от проектирования и сборки узлов до отладки алгоритмов управления и выполнения точных манипуляций. Александр продемонстрировал высокий уровень технической эрудиции и инженерного мышления», – отметили в ведомстве.
В колледже считают инклюзивное образование и создание равных возможностей одними из приоритетов. Там добавили, что такие истории вдохновляют молодёжь, показывают, что инженерные и технические специальности доступны всем, кто готов вкладывать силы в развитие.