Светлана Ключко из Подмосковья установила мировой рекорд по пауэрлифтингу

03 ноября 2026, 20:41

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Светлана Ключко из Богородского городского округа установила мировой рекорд на чемпионате мира по пауэрлифтингу и жиму лёжа среди спортсменов с нарушением зрения. Он проходит в Стамбуле, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В весовой категории до 67,5 килограммов Ключко завоевала чемпионский титул мира. Кульминацией выступления стал мировой рекорд, когда она подняла 74 килограмма.

«Этот год стал для спортсменки прорывным. Летом она взяла две золотые медали на чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди слепых в Турции, став чемпионкой в жиме, а в сентябре победила на чемпионате России в троеборье. Соревнования проходили в Новом Уренгое. При этом Светлана пришла в пауэрлифтинг сравнительно недавно – около трёх лет назад», – рассказали в пресс-службе.