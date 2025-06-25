Мособлгаз запустил бота-консультанта по вопросам техобслуживания
Мособлгаз запустил в мессенджере Telegram канал для обращений жителей Подмосковья – бот-консультант. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Пользователи могут теперь оперативно получать консультации по вопросам технологического присоединения, социальной газификации, технического обслуживания и другим. Новый сервис позволяет быстро найти ответы на частые и популярные вопросы. Запуск бота – часть стратегии цифровой трансформации, направленной на повышение качества обслуживания клиентов и упрощение взаимодействия между пользователями и Мособлгазом», – отметили в ведомстве.Для начала общения с ботом в диалоговом окне нужно ввести команду /start. Пользователи также могут оставить отзыв о работе консультанта, предложить идеи улучшения функционала.
Ранее сообщалось, что на чат-бот по плановым отключениям Мособлэнерго подписались порядка 13 тыс. жителей Подмосковья.