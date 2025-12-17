В Клину вынесли приговор виновному в хулиганстве на детской площадке
Клинский суд вынес приговор по уголовному делу о хулиганстве на детской площадке в отношении гражданина Малинина.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
Согласно приговору, осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке, стал нецензурно ругать двух несовершеннолетних. При этом он угрожал им физической расправой, направляя в их сторону кухонный нож. Тем самым он грубо нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. Малинина признали виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, совершённом с угрозой применения насилия к гражданам с использованием оружия. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11 месяцев.
Однако наказание заменили на принудительные работы сроком на 11 месяцев с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Суд зачёл Малинину в срок наказания время его содержания под стражей и освободил в связи с его фактическим отбыванием.
