Мособлконтроль оценивает соблюдение условий субсидий на КПО Егорьевска

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Главное контрольное управление Московской области проверяет соблюдение ООО «КПО Егорьевск» условий соглашения с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Речь идёт о возмещении части затрат на приобретение спецтехники и оборудования для работы (обработки, размещения, обезвреживания, утилизации) с отходами на территории КПО.

В 2024 году компании выделили 819 млн рублей на возмещение таких затрат. Всего ООО «КПО Егорьевск» приобрела 153 единицы оборудования по 17 договорам на общую сумму почти 993 млн рублей. В списке техники — погрузчики, самосвалы, трактора, бульдозеры, измельчители, сепараторы, разрыватели пакетов, конвейеры, сортировочные системы и другое.

Проверочная группа Мособлконтроля провела контрольный обмер оборудования на территории «КПО Восток» в Егорьевске. Нарушений при фактическом наличии техники не выявлено.

Проверка условий соглашения о предоставлении субсидии продолжается.

Ирина Паршина

