Мособлконтроль оценивает соблюдение условий субсидий на КПО Егорьевска
Главное контрольное управление Московской области проверяет соблюдение ООО «КПО Егорьевск» условий соглашения с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Речь идёт о возмещении части затрат на приобретение спецтехники и оборудования для работы (обработки, размещения, обезвреживания, утилизации) с отходами на территории КПО.
В 2024 году компании выделили 819 млн рублей на возмещение таких затрат. Всего ООО «КПО Егорьевск» приобрела 153 единицы оборудования по 17 договорам на общую сумму почти 993 млн рублей. В списке техники — погрузчики, самосвалы, трактора, бульдозеры, измельчители, сепараторы, разрыватели пакетов, конвейеры, сортировочные системы и другое.
Проверочная группа Мособлконтроля провела контрольный обмер оборудования на территории «КПО Восток» в Егорьевске. Нарушений при фактическом наличии техники не выявлено.
Проверка условий соглашения о предоставлении субсидии продолжается.
Читайте также: