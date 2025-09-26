Достижения.рф

В Подмосковье видеоконтроль зафиксировал более 150 нарушений правил обращения с отходами

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области мобильные комплексы видеомониторинга выявили более 150 нарушений правил обращения с твердыми коммунальными отходами в сентябре, сообщили в Минчистоты Московской области.



Основная причина нарушений — блокировка контейнерных площадок автомобилями, что мешает работе мусоровозов. Нарушения зафиксировали в шести муниципалитетах:

  • Красногорск — 50 случаев;
  • Одинцовский округ — 38 случаев;
  • Химки — 32 случая;
  • Балашиха — 20 случаев;
  • Ленинский округ — 18 случаев;
  • Реутов — 1 случай.
Современные технологии видеоконтроля позволяют быстро выявлять нарушения и поддерживать порядок на контейнерных площадках.
Ирина Паршина

