В Подмосковье видеоконтроль зафиксировал более 150 нарушений правил обращения с отходами
В Московской области мобильные комплексы видеомониторинга выявили более 150 нарушений правил обращения с твердыми коммунальными отходами в сентябре, сообщили в Минчистоты Московской области.
Основная причина нарушений — блокировка контейнерных площадок автомобилями, что мешает работе мусоровозов. Нарушения зафиксировали в шести муниципалитетах:
- Красногорск — 50 случаев;
- Одинцовский округ — 38 случаев;
- Химки — 32 случая;
- Балашиха — 20 случаев;
- Ленинский округ — 18 случаев;
- Реутов — 1 случай.