Мособлсуд начал рассматривать дело криминальных авторитетов «Самарского» и «Амо»

25 ноября 2025, 19:21

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

В Московском областном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении Сергея Стокозуба, обвиняемого в грабеже, вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии, а также Галстяна, которому инкриминируют вымогательство и грабёж.