Мособлсуд начал рассматривать дело криминальных авторитетов «Самарского» и «Амо»
В Московском областном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении Сергея Стокозуба, обвиняемого в грабеже, вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии, а также Галстяна, которому инкриминируют вымогательство и грабёж.
Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.
Стокозуб в 1997 году получил криминальный статус «вора в законе» с прозвищем «Самарский». Для совершения вымогательства и грабежа он привлёк знакомого Галстяна, имеющего в криминальной среде прозвище «Амо» и статус «положенца».
По версии обвинения, преступление совершили они, а также лицо, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, и неустановленный соучастник. В результате потерпевшему был причинён материальный ущерб в особо крупном размере.
Галстян и Стокозуб свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признают.
Читайте также: