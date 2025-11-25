Достижения.рф

Мособлсуд начал рассматривать дело криминальных авторитетов «Самарского» и «Амо»

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

В Московском областном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении Сергея Стокозуба, обвиняемого в грабеже, вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии, а также Галстяна, которому инкриминируют вымогательство и грабёж.



Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.

Стокозуб в 1997 году получил криминальный статус «вора в законе» с прозвищем «Самарский». Для совершения вымогательства и грабежа он привлёк знакомого Галстяна, имеющего в криминальной среде прозвище «Амо» и статус «положенца».

По версии обвинения, преступление совершили они, а также лицо, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, и неустановленный соучастник. В результате потерпевшему был причинён материальный ущерб в особо крупном размере.

Галстян и Стокозуб свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признают.

Лора Луганская

