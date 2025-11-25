В Жуковском мужчину осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетней

25 ноября 2025, 17:42

Видео: t.me/Mos_obl_sud

Жуковский городской суд приговорил к четырём годам лишения свободы подсудимого, признанного виновным в совершении развратных действий в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.