В Жуковском мужчину осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетней
Видео: t.me/Mos_obl_sud
Жуковский городской суд приговорил к четырём годам лишения свободы подсудимого, признанного виновным в совершении развратных действий в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
Как сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области, подсудимый свою вину не признал. Он пояснил, что познакомился с потерпевшей в приложении. Та указала возраст 21 год и предложила интимные услуги за деньги.
Изучив материалы дела, суд не счёл убедительными доводы стороны защиты и пришёл к выводу о виновности мужчины в инкриминируемых ему деяниях.
