В Щёлкове вынесли приговор дебоширу, напавшему на полицейского

25 ноября 2025, 15:23

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Гражданина С. Мусоева, избившего полицейского в ответ на замечание, приговорили к лишению свободы на три с половиной года. Такое решение вынес Щёлковский городской суд, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Инцидент произошёл 1 сентября текущего года. Несколько мужчин громко ругались с охранником около торгового центра «Глобус» в Щёлкове. Это заметил сотрудник полиции. Он подошёл к участникам конфликта, показал удостоверение и попросил успокоиться.





«В ответ на законное требование С. Мусоев вместе с соучастником напали на полицейского и нанесли несколько ударов по лицу и телу», — говорится в сообщении.