Мособлсуд начал разбирать новое уголовное дело против лидера ОПГ по кличке Лес
В Московском областном суде начали рассматривать новое уголовное дело в отношении лидера устойчивой вооруженной группы Леснякова по кличке Лес, который уже отбывает пожизненное заключение за бандитизм и убийство 14 человек.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
Согласно обвинению, в 2003 году сообщники заманили троих потерпевших в кафе «Райский уголок» в Люберцах. По сигналу группа внезапно напала на них и избила. Затем на шеи жертв накинули верёвки, на головы надели полиэтиленовые пакеты, а шеи замотали скотчем. Это привело к смерти от удушья. После этого участники банды уничтожили следы в кафе и тайно захоронили тела у посёлка Октябрьский.
Леснякова и ещё пятерых человек обвиняют в убийстве двух или более лиц, совершённом организованной группой по предварительному сговору. Поскольку по уважительным причинам в зал заседания не был доставлен один из подсудимых, суд объявил перерыв до 13 января будущего года.
