Суд в Подмосковье арестовал сотрудника рехаба блогера Антонова по делу о насилии
В Видновском суде Подмосковья избрана мера пресечения еще одному фигуранту дела о насилии в реабилитационном центре. Речь идет о Ливаке М., который ранее проходил лечение, руководителем которого является блогер Антонов М., а позже работал там волонтером. По версии следствия, Антонов предложил ему стать «фиктивным» генеральным директором.
Как сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области, Ливаку М. предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Ранее, 5 декабря, троим другим сотрудникам центра избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Фигурантам также предъявлены обвинения по пп. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ, которая предусматривает незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с использованием предметов, применяемых в качестве оружия, в отношении более двух человек.
Суд назначил Ливаку М. заключение под стражу сроком на 1 месяц 23 суток — до 3 февраля 2026 года.
