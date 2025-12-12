Суд в Подмосковье арестовал сотрудника рехаба блогера Антонова по делу о насилии

12 декабря 2025, 12:52

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Видновском суде Подмосковья избрана мера пресечения еще одному фигуранту дела о насилии в реабилитационном центре. Речь идет о Ливаке М., который ранее проходил лечение, руководителем которого является блогер Антонов М., а позже работал там волонтером. По версии следствия, Антонов предложил ему стать «фиктивным» генеральным директором.