Звезду «Счастливы вместе» оштрафовали за конфликт с соседкой

16 декабря 2025, 12:06

Актрису Бочкареву оштрафовали на одну тысячу рублей за конфликт с соседкой

Наталья Бочкарёва (Фото: Instagram* / @natalia_bochkareva_official)

Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву оштрафовали за конфликт с соседкой по коттеджному поселку. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.