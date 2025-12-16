Достижения.рф

Звезду «Счастливы вместе» оштрафовали за конфликт с соседкой

Наталья Бочкарёва (Фото: Instagram* / @natalia_bochkareva_official)

Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву оштрафовали за конфликт с соседкой по коттеджному поселку. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.



В материалах дела говорится о конфликте между артисткой и ее соседкой по коттеджному поселку. Детали инцидента не разглашаются.

В связи с этим Бочкареву привлекли к ответственности по статье о хулиганстве и оштрафовали на одну тысячу рублей. Уточняется, что знаменитость попыталась обжаловать наказание.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отказал актрисе Наталье Бочкарёвой в иске к бывшему супругу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

