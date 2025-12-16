Звезду «Счастливы вместе» оштрафовали за конфликт с соседкой
Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву оштрафовали за конфликт с соседкой по коттеджному поселку. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
В материалах дела говорится о конфликте между артисткой и ее соседкой по коттеджному поселку. Детали инцидента не разглашаются.
В связи с этим Бочкареву привлекли к ответственности по статье о хулиганстве и оштрафовали на одну тысячу рублей. Уточняется, что знаменитость попыталась обжаловать наказание.
Ранее сообщалось, что суд в Москве отказал актрисе Наталье Бочкарёвой в иске к бывшему супругу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
