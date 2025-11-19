Мособлсуд подтвердил прекращение договора на использование акватории

19 ноября 2025, 10:06

Московский областной суд поддержал решение Домодедовского городского суда и оставил его без изменений. Суд ранее расторг договор с предпринимателем Алексеем Чекрыгиным и прекратил его право пользоваться частью акватории пруда на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», сообщили в пресс-службе Мособлсуда.