Мособлсуд подтвердил прекращение договора на использование акватории
Московский областной суд поддержал решение Домодедовского городского суда и оставил его без изменений. Суд ранее расторг договор с предпринимателем Алексеем Чекрыгиным и прекратил его право пользоваться частью акватории пруда на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», сообщили в пресс-службе Мособлсуда.
По договору предприниматель мог разместить на пруду только плавучие понтоны для организации досуга. Однако проверка показала, что вместо понтонов он построил капитальные летние домики на сваях. Такие работы запрещены, потому что территория входит в состав объекта культурного наследия.
Министерство экологии и природопользования Подмосковья направило предпринимателю предупреждение, но ответ не получили. После этого ведомство обратилось в суд. Домодедовский суд удовлетворил иск, расторг договор и назначил выплату госпошлины — 6 000 рублей в местный бюджет.
Апелляционная инстанция изучила жалобу предпринимателя, но признала решение Домодедовского суда законным и обоснованным.
Подробнее о судебных делах Подмосковья — в официальном Телеграм-канале Московского областного суда.
