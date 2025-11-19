В Лобне завершили первый этап строительства нового логистического комплекса
В Лобне завершили первый этап проекта по строительству крупного производственно-логистического комплекса на территории Краснополянской птицефабрики. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на ввод нового склада, сообщили в управлении.
Комплекс создают для повышения продовольственной безопасности региона. Инвестор направляет на проект 1,9 млрд рублей. На площадке будут производить и хранить ящики для перевозки птицы, системы кормления, поения, охлаждения и орошения, лотки для яиц, комбикорма, а еще — одежду и перчатки для сотрудников.
Первый этап уже завершили: корпус состоит из двух блоков общей площадью более 24 000 м². Далее строители приступят ко второму этапу. Это пристройка ещё трёх блоков к первому корпусу и возведение двух новых зданий.
После завершения всех работ площадь комплекса превысит 90 000 м². Проект планируют полностью завершить в 2027 году.
Птицефабрика занимает площадб более 15 гектаров. Участок расположен рядом с Дмитровским шоссе и Северным обходом Лобни, что обеспечивает удобный подъезд для транспорта.
