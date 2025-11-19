В Лобне завершили первый этап строительства нового логистического комплекса

19 ноября 2025, 09:32

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Лобне завершили первый этап проекта по строительству крупного производственно-логистического комплекса на территории Краснополянской птицефабрики. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на ввод нового склада, сообщили в управлении.