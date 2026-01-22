Мособлводоканал активно очищает колодцы и гидранты от снега и наледи
Сотрудники ГУП МО «МосОблВодоканал» продолжают плановые зимние работы на сетях водоснабжения и водоотведения в Московской области. Специалисты регулярно очищают колодцы и пожарные гидранты от снега и наледи — по мере выпадения осадков и с учётом погодных условий. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Очередные работы провели в посёлке Туголесский Бор муниципального округа Шатура. Здесь сотрудники предприятия расчистили более 10 люков, обеспечив к ним свободный доступ. Такие мероприятия — важная часть стабильной работы инженерных систем региона.
Своевременная очистка помогает:
- быстро получить доступ к сетям водоснабжения и канализации при авариях;
- обеспечить свободный подъезд и подход к пожарным гидрантам;
- сократить время реагирования экстренных и аварийных служб.