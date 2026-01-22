Достижения.рф

Мособлводоканал активно очищает колодцы и гидранты от снега и наледи

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Сотрудники ГУП МО «МосОблВодоканал» продолжают плановые зимние работы на сетях водоснабжения и водоотведения в Московской области. Специалисты регулярно очищают колодцы и пожарные гидранты от снега и наледи — по мере выпадения осадков и с учётом погодных условий. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.



Очередные работы провели в посёлке Туголесский Бор муниципального округа Шатура. Здесь сотрудники предприятия расчистили более 10 люков, обеспечив к ним свободный доступ. Такие мероприятия — важная часть стабильной работы инженерных систем региона.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Своевременная очистка помогает:
  • быстро получить доступ к сетям водоснабжения и канализации при авариях;
  • обеспечить свободный подъезд и подход к пожарным гидрантам;
  • сократить время реагирования экстренных и аварийных служб.
Мособлводоканал продолжает зимнее обслуживание сетей по всему Подмосковью, чтобы системы работали без сбоев даже в сложных погодных условиях.
Ирина Паршина

