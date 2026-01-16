Подмосковные специалисты восстановили дом в Мариуполе, на котором создали мурал

16 января 2026, 12:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Мариуполе завершили восстановление четырнадцатиэтажного одноподъездного жилого дома на проспекте Ленина. Работы прошли под контролем Управления технадзора капремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, сообщили в ведомстве.





Строители начали с самого сложного этапа — восстановили повреждённые стены, которые пострадали от динамических нагрузок. После этого специалисты из Подмосковья отремонтировали крышу, установили новые окна и металлические двери в подъездах, обновили систему центрального отопления и привели в порядок места общего пользования.



Отдельное внимание уделили фасаду здания. Перед финальной отделкой рабочие сняли старую краску и штукатурку, промыли стены аппаратами высокого давления, загрунтовали поверхность и выровняли её с армированием фасадной сеткой. Затем нанесли декоративную штукатурку и покрасили дом.

Тут подпись документа Финальной точкой стал мурал «Крепче стали». Художественную роспись выполнили в ходе Всероссийского арт-фестиваля. Работа символизирует стойкость людей, которые прошли через тяжёлые испытания.



Специалисты Управления технадзора выезжали на объект более 30 раз и контролировали качество всех этапов работ и их соответствие проектным решениям.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение», — ранее обратился к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.