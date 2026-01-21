Специалисты из Подмосковья проверили состояние пятиэтажки в ЛНР

21 января 2026, 12:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Управления технического надзора капремонта при Министерстве ЖКХ Московской области провели очередное обследование пятиэтажного жилого дома в городе Рубежное ЛНР. Эксперты детально изучили техническое состояние здания и использовали современные методы диагностики. Об этом сообщили в ведомстве.





В работе они применили 3D-сканирование и низкочастотный ультразвуковой томограф — эти технологии позволяют точно оценить состояние конструкций и выявить скрытые дефекты.



Во время обследования специалисты осмотрели все ключевые элементы дома:

фасады;

внутренние помещения;

несущие конструкции.