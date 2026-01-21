Специалисты из Подмосковья проверили состояние пятиэтажки в ЛНР

Достижения.рф

Специалисты Управления технического надзора капремонта при Министерстве ЖКХ Московской области провели очередное обследование пятиэтажного жилого дома в городе Рубежное ЛНР. Эксперты детально изучили техническое состояние здания и использовали современные методы диагностики. Об этом сообщили в ведомстве.



В работе они применили 3D-сканирование и низкочастотный ультразвуковой томограф — эти технологии позволяют точно оценить состояние конструкций и выявить скрытые дефекты.

Во время обследования специалисты осмотрели все ключевые элементы дома:

  • фасады;
  • внутренние помещения;
  • несущие конструкции.
Они проверили состояние стеновых панелей, отделки, теплоизоляции и инженерных коммуникаций, чтобы понять, в каком состоянии находится здание и какие риски могут возникнуть при дальнейшей эксплуатации.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
По итогам осмотра эксперты подготовят подробный технический отчет. В документе они обозначат рекомендации по безопасной эксплуатации дома и определят перечень первоочередных ремонтных работ.

Управление технадзора регулярно проводит обследования зданий разной сложности. Специалисты работают на территории Москвы, Московской области и новых регионов, помогая оценивать состояние жилого фонда и планировать восстановительные работы.
