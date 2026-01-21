Специалисты из Подмосковья проверили состояние пятиэтажки в ЛНР
Специалисты Управления технического надзора капремонта при Министерстве ЖКХ Московской области провели очередное обследование пятиэтажного жилого дома в городе Рубежное ЛНР. Эксперты детально изучили техническое состояние здания и использовали современные методы диагностики. Об этом сообщили в ведомстве.
В работе они применили 3D-сканирование и низкочастотный ультразвуковой томограф — эти технологии позволяют точно оценить состояние конструкций и выявить скрытые дефекты.
Во время обследования специалисты осмотрели все ключевые элементы дома:
- фасады;
- внутренние помещения;
- несущие конструкции.
По итогам осмотра эксперты подготовят подробный технический отчет. В документе они обозначат рекомендации по безопасной эксплуатации дома и определят перечень первоочередных ремонтных работ.
Управление технадзора регулярно проводит обследования зданий разной сложности. Специалисты работают на территории Москвы, Московской области и новых регионов, помогая оценивать состояние жилого фонда и планировать восстановительные работы.