В Подмосковье оценили работу замглав по ЖКХ из 8 округов

09 декабря 2025, 09:41

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Правительстве Московской области провели серию рабочих собеседований с заместителями глав муниципалитетов по вопросам ЖКХ. Встречи организовали представители регионального Министерства ЖКХ, Минчистоты и Минэнерго, а еще — специалисты регионального Учебного центра. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Комиссия оценила работу и управленческие подходы замглав из Домодедово, Лобни, Жуковского, Талдомского, Лотошино, Воскресенска, Сергиево-Посадского округа и Чехова. Кандидаты представили результаты своей работы и ответили на вопросы экспертов.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев ранее отмечал, что для стабильной работы отрасли на местах нужна сильная и профессиональная команда. Для этого в регионе разработали чек-лист ключевых компетенций и провели комплексную оценку действующих руководителей и новых кандидатов. По итогам приняли решения о кадровом укреплении муниципального звена совместно с главами округов.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

