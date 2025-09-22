Мособлводоканал отработал более 4000 обращений жителей
С начала года специалисты Мособлводоканала приняли и отработали 4 087 обращений от жителей Подмосковья, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Всего специалисты отработали 4 087 обращений. Наибольшее количество обращений поступило из городских округов:
- Павловский Посад — 900;
- Орехово-Зуево — 870;
- Богородский — 883;
- Лосино-Петровский — 632;
- Электросталь — 594;
- Шатура — 152.
Обратиться в Мособлводоканал можно по бесплатному номеру: 8 (800) 222-02-05.