Мособлводоканал отработал более 4000 обращений жителей

22 сентября 2025, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С начала года специалисты Мособлводоканала приняли и отработали 4 087 обращений от жителей Подмосковья, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.







Всего специалисты отработали 4 087 обращений. Наибольшее количество обращений поступило из городских округов:

Павловский Посад — 900;

Орехово-Зуево — 870;

Богородский — 883;

Лосино-Петровский — 632;

Электросталь — 594;

Шатура — 152.

