Мособлводоканал отработал более 4000 обращений жителей

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С начала года специалисты Мособлводоканала приняли и отработали 4 087 обращений от жителей Подмосковья, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Всего специалисты отработали 4 087 обращений. Наибольшее количество обращений поступило из городских округов:
  • Павловский Посад — 900;
  • Орехово-Зуево — 870;
  • Богородский — 883;
  • Лосино-Петровский — 632;
  • Электросталь — 594;
  • Шатура — 152.
​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Жители обращались по вопросам водоснабжения, ремонта наружных сетей и приведения в порядок колодцев. Все заявки были выполнены или закрыты.
Обратиться в Мособлводоканал можно по бесплатному номеру: 8 (800) 222-02-05.
Ирина Паршина

