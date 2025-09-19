В пяти округах Подмосковья модернизируют 49 объектов коммунальной инфраструктуры

19 сентября 2025, 17:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Кашире прошла открытая встреча по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры региона. На ней обсудили планы по развитию систем водоснабжения и водоотведения в 2025–2028 годах. Участниками стали представители министерств, депутаты, общественники и жители, сообщили в МинЖКХ Московской области.