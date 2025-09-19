В пяти округах Подмосковья модернизируют 49 объектов коммунальной инфраструктуры
В Кашире прошла открытая встреча по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры региона. На ней обсудили планы по развитию систем водоснабжения и водоотведения в 2025–2028 годах. Участниками стали представители министерств, депутаты, общественники и жители, сообщили в МинЖКХ Московской области.
По поручению министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева в Подольске, Чехове, Ступине, Серпухове и Кашире уже провели работы по подготовке к осенне-зимнему периоду на объектах водоснабжения и водоотведения: заменили около 160 задвижек, промыли 90 резервуаров чистой воды, установили свыше 40 частотных преобразователей.
До 2028 года в пяти округах запланировали модернизацию 49 объектов на сумму более 38 млрд рублей. Среди них — капитальный ремонт канализационной насосной станции в Кашире, реконструкция очистных сооружений в Чехове, строительство станции обезжелезивания воды в посёлке Крюково и обновление сетей водоснабжения в селе Ситне-Щелканово.
Министр ЖКХ региона ранее отметил, что всего по Подмосковью обследовали около 1,5 тысячи объектов, в программу предложили включить дополнительно проведение более 1200 мероприятий на общую сумму свыше 250 млрд рублей.
Открытая трибуна в Кашире стала площадкой для диалога власти и жителей: участники могли напрямую задать вопросы по самым актуальным темам, касающихся ЖКХ.
Читайте также: