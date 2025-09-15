Сотрудники Мособлводоканала за неделю выполнили более 700 работ

15 сентября 2025, 18:00

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Мособлводоканал за неделю провел более 700 мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения. В общей сложности за 7 дней провели 741 мероприятие, направленное на бесперебойную подачу и отведение воды для жителей Подмосковья, отметил МинЖКХ Московской области.







Устранили 280 засоров канализации, выполнили 169 плановых ремонтов сетей водоснабжения, провели 50 мероприятий по улучшению качества воды и отремонтировали 31 канализационную насосную станцию.