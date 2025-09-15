Сотрудники Мособлводоканала за неделю выполнили более 700 работ
Мособлводоканал за неделю провел более 700 мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения. В общей сложности за 7 дней провели 741 мероприятие, направленное на бесперебойную подачу и отведение воды для жителей Подмосковья, отметил МинЖКХ Московской области.
Устранили 280 засоров канализации, выполнили 169 плановых ремонтов сетей водоснабжения, провели 50 мероприятий по улучшению качества воды и отремонтировали 31 канализационную насосную станцию.Наибольшую активность показали Куровские очистные сооружения (147 работ), Шатурский водоканал (142), Орехово-Зуевский и Электрогорские коммунальные системы (по 81) и Ногинский водоканал (74).
Жители Московской области могут сообщить о технических неполадках по единому бесплатному номеру Мособлводоканала 8(800)222-02-05, «горячая линия» работает круглосуточно.