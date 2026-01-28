Коммунальщики Красногорска, Одинцово и Коломны устраняют последствия снегопада даже ночью

28 января 2026, 08:44

оригинал Фото: Мария Шматкова

В Красногорске продолжается активная борьба с последствиями сильного снегопада. Ночные коммунальные бригады, состоящие из 50 человек и 15 единиц техники, успешно справляются с расчисткой основных дорог, а с утра к ним присоединились дворники и дополнительная техника для очистки подходов к социальным учреждениям и жилым домам.