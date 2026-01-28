Коммунальщики Красногорска, Одинцово и Коломны устраняют последствия снегопада даже ночью
В Красногорске продолжается активная борьба с последствиями сильного снегопада. Ночные коммунальные бригады, состоящие из 50 человек и 15 единиц техники, успешно справляются с расчисткой основных дорог, а с утра к ним присоединились дворники и дополнительная техника для очистки подходов к социальным учреждениям и жилым домам.
Работы проводились по всему городу, при этом основные усилия были сосредоточены в районе улицы Кирова и Красногорского бульвара в Павшинской пойме.
В Одинцово дорожные службы округа находятся в полной готовности. Колонна из четырех дорожных машин проехала по основным магистралям, выстраиваясь клином с небольшим нахлестом, чтобы отбросить снег на обочину и обработать покрытие противогололедным реагентом. В первую очередь водители очистили Можайское и Красногорское шоссе, а также улицы Маршала Неделина и Жукова, после чего направились в 8-й микрорайон. Утром их сменили коллеги, которые будут загружать собранный снег на самосвалы и вывозить его на специально отведенные площадки за пределами города.
В течение суток с начала сильного снегопада на улицах Коломны работали 45 дорожных рабочих и 39 единиц специальной техники. Ночью на борьбу со снегом вышли две бригады с 16 машинами. Одной из «горячих точек» стала улица Зайцева, где сотрудники очищали тротуары и участки пешеходных переходов. В 08:00 ночную смену заменила дневная. Непрерывный процесс расчистки позволяет избежать накопления снежных завалов и поддерживать порядок даже в условиях длительных снегопадов.
