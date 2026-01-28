В Истре, Раменском и Люберцах продолжается уборка снега в условиях непогоды
В Подмосковье продолжается рекордный снегопад. Уборка улиц не останавливаются ни на минуту, работы ведутся даже в ночное время.
На очистку дорог вышло около 30 тысяч рабочих, задействовав более семи тысяч единиц специализированной техники. В приоритете — уборка подходов к остановкам, контейнерным площадкам, социальным объектам и подъездам.
В Истре сотрудники филиала «Мосавтодор» обслуживают 200 километров дорог. Ночью 28 января они сосредоточились на уборке снега с трассы Духанино — Андреевское и прилегающих к ЦКАД дорог севернее Истры. Комбинированные дорожные машины в 23:00 загрузили пескосоляную смесь и отправились в рейс. Первая машина двигалась по осевой линии дороги, разбивая снег, а вторая очищала обочину и обрабатывала покрытие. Процесс контролировался с помощью системы мониторинга производственно-дорожной инфраструктуры.
За ночь коммунальные службы Люберец расширили проезжую часть на улице Власова, освободили остановку, парковочные карманы и подъезды к поликлинике. Ночная уборка в Раменском стартовала в 20:40 и завершилась в 04:00. Работы проводились на улице Гурьева без остановки движения транспорта. Пять автопогрузчиков убирали снег с проезжей части и тротуаров, а в труднодоступных местах им помогал трактор. В то время как четыре комбинированные дорожные машины обрабатывали асфальт, десять самосвалов вывозили снег на специальные площадки.
