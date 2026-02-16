Мособлводоканал перешёл на усиленный режим работы из-за снегопада
Очередной мощный снегопад пришёл в столичный регион. Для обеспечения стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье все подразделения Мособлводоканала перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
Распоряжение о переходе на особый режим отдал глава областного министерства Кирилл Григорьев.
«Для проведения оперативных работ организовано круглосуточное дежурство бригад. На расчистку территорий от снега вывели 30 спецмашин», — говорится в сообщении.Сейчас сотрудники Мособлводоканала уже расчищают дороги и территории рядом со значимыми объектами коммунальной инфраструктуры, такими как очистные сооружения, канализационные станции и ВЗУ.