Мособлводоканал перешёл на усиленный режим работы из-за снегопада

16 февраля 2026, 18:21

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Очередной мощный снегопад пришёл в столичный регион. Для обеспечения стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье все подразделения Мособлводоканала перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.





Распоряжение о переходе на особый режим отдал глава областного министерства Кирилл Григорьев.





«Для проведения оперативных работ организовано круглосуточное дежурство бригад. На расчистку территорий от снега вывели 30 спецмашин», — говорится в сообщении.