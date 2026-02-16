На МЖД пройдет профилактическая акция «Внимание, переезд!»
Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С 16 по 27 февраля на Московской железной дороге состоится профилактический декадник «Внимание, переезд!». Его цель — снизить число дорожно-транспортных происшествий и повысить дисциплину водителей в условиях неблагоприятной зимней погоды, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
В ходе акции железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проведут проверки на железнодорожных переездах. Особый акцент будет сделан на профилактической работе: автомобилистам напомнят о правилах безопасного пересечения путей зимой, когда из-за снега ухудшается обзор, увеличивается тормозной путь и снижается сцепление колес с дорожным покрытием.
По данным МЖД, с начала года на полигоне магистрали зарегистрировано шесть ДТП с участием автомобилей и поездов. Основной причиной происшествий остаётся несоблюдение водителями требований правил дорожного движения.
Железнодорожники призывают автомобилистов быть предельно внимательными в условиях снегопада и гололёда и строго соблюдать правила при проезде через железнодорожные пути.
