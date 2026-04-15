В Дмитрове поймали двух серийных домушников из Средней Азии
Двух приезжих из Средней Азии задержали полицейские Дмитровского округа по подозрению в краже из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление о краже подал москвич. Он сообщил, что кто-то проник в его дом в коттеджном посёлке под Дмитровом и украл личные вещи. Сумма ущерба составила 37 тысяч рублей.
«В результате оперативно-разыскной работы удалось вычислить и задержать двух подозреваемых. Выяснилось также, что они причастны ещё к одному аналогичному преступлению. Общая сумма причинённого ими ущерба оценивается в 46 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Часть украденного полицейские обнаружили и изъяли. До суда обоих задержанных оставили под стражей.
