В Химках нашли около 170 мигрантов-нелегалов

16 апреля 2026, 09:03

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Большой рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели на стройплощадках, производствах и в хостелах Химок полицейские вместе с росгвардейцами и народными дружинниками. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В результате проверок 200 иностранных рабочих из стран Южной и Центральной Азии составили 168 протоколов о нарушениях.





«Выяснилось, что 110 мигрантов не соблюдают режим пребывания на территории России, 38 незаконно осуществляют трудовую деятельность, а 20 предоставили ложные сведения при постановке на миграционный учёт», — говорится в сообщении.