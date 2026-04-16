Достижения.рф

В Химках нашли около 170 мигрантов-нелегалов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Большой рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели на стройплощадках, производствах и в хостелах Химок полицейские вместе с росгвардейцами и народными дружинниками. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



В результате проверок 200 иностранных рабочих из стран Южной и Центральной Азии составили 168 протоколов о нарушениях.

«Выяснилось, что 110 мигрантов не соблюдают режим пребывания на территории России, 38 незаконно осуществляют трудовую деятельность, а 20 предоставили ложные сведения при постановке на миграционный учёт», — говорится в сообщении.
Каждого нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей. Всех их выдворят за пределы страны.

Кроме того, полиция задержала двух иностранцев, которые организовали незаконное пребывание в РФ шести мигрантов. Против них завели уголовное дело.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0