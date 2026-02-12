Мособлводоканал применяет мобильный штаб на базе КАМАЗа для устранения аварий
Мособлводоканал начал использовать мобильный штаб на базе КАМАЗа для решения оперативных задач. Машина помогает сотрудникам координировать работу при авариях на водоснабжении и водоотведении, а еще выполнять сложные задачи в полевых условиях. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.
Штаб оснащён утеплённым пунктом управления, что позволяет комфортно работать даже при низких температурах. Генератор мощностью 8 кВт обеспечивает бесперебойное питание всех систем.
Автомобиль оборудовали багажником на крыше для перевозки дополнительного оборудования и выдвижной камерой видеонаблюдения для контроля территории. Внутри установили компьютер, системы освещения и мониторинга, а также зал для совещаний с тремя телевизорами для отображения данных и ведения удалённых переговоров. Доступ в интернет обеспечен встроенным модемом с поддержкой нескольких операторов.
Штаб оборудован всем необходимым для работы и отдыха сотрудников:
- ёмкостью для воды;
- микроволновкой;
- холодильником;
- диванами-трансформерами для ночёвки;
- системой кондиционирования;
- отопительными печами, которые работают независимо от двигателя автомобиля.