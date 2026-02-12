Достижения.рф

Мособлводоканал применяет мобильный штаб на базе КАМАЗа для устранения аварий

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Мособлводоканал начал использовать мобильный штаб на базе КАМАЗа для решения оперативных задач. Машина помогает сотрудникам координировать работу при авариях на водоснабжении и водоотведении, а еще выполнять сложные задачи в полевых условиях. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.



Штаб оснащён утеплённым пунктом управления, что позволяет комфортно работать даже при низких температурах. Генератор мощностью 8 кВт обеспечивает бесперебойное питание всех систем.

Автомобиль оборудовали багажником на крыше для перевозки дополнительного оборудования и выдвижной камерой видеонаблюдения для контроля территории. Внутри установили компьютер, системы освещения и мониторинга, а также зал для совещаний с тремя телевизорами для отображения данных и ведения удалённых переговоров. Доступ в интернет обеспечен встроенным модемом с поддержкой нескольких операторов.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Штаб оборудован всем необходимым для работы и отдыха сотрудников:
  • ёмкостью для воды;
  • микроволновкой;
  • холодильником;
  • диванами-трансформерами для ночёвки;
  • системой кондиционирования;
  • отопительными печами, которые работают независимо от двигателя автомобиля.
Мобильный штаб позволяет Мособлводоканалу быстрее реагировать на аварии и контролировать ситуацию на инфраструктуре Подмосковья.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0