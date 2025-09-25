Мособлводоканал провел более 20 профилактических работ на водозаборах

25 сентября 2025, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

За неделю Мособлводоканал провел более 20 профилактических и ремонтных мероприятий на водозаборных узлах Подмосковья. Сотрудники выполнили 23 комплексно-восстановительные работы, включая замену и ремонт оборудования, промывку фильтров и хлорирование резервуаров, сообщили в МинЖКХ Московской области.