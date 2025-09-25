Мособлводоканал провел более 20 профилактических работ на водозаборах
За неделю Мособлводоканал провел более 20 профилактических и ремонтных мероприятий на водозаборных узлах Подмосковья. Сотрудники выполнили 23 комплексно-восстановительные работы, включая замену и ремонт оборудования, промывку фильтров и хлорирование резервуаров, сообщили в МинЖКХ Московской области.
Работы включали ремонт и замену запорной арматуры, клапанов и прокладок, настройку насосного оборудования, уход за прилегающей территорией — окос травы и опиловку кустов.
Так, на ВЗУ-1 в Электрогорске специалисты очистили фильтры, заменили прокладки и сальниковую набивку, провели хлорирование резервуаров и привели в порядок территорию.
Регулярные профилактические мероприятия помогают поддерживать надежную работу водозаборной инфраструктуры, предотвращают засоры и утечки, а еще снижают риск аварий.
