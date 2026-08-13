В Подмосковье в июле появилось более 940 видеокамер «Безопасного региона»

13 августа 2026, 18:25

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Подмосковье в течение июля установили 942 видеокамеры по программе «Безопасный регион». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Камеры размещают в общественных местах, на социальных объектах, в подъездах многоквартирных домов. Они обеспечивают дополнительную защиту жителей.

«Места для установки в каждом округе определяют межведомственные рабочие группы. Во внимание принимают текущую криминогенную обстановку. Если есть необходимость в установке видеонаблюдения по конкретному адресу, можно обратиться в местную администрацию или оставить сообщение на портале», – сказал руководитель ГУРБ региона в ранге министра Кирилл Карасёв.