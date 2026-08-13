В Подмосковье в июле появилось более 940 видеокамер «Безопасного региона»
В Подмосковье в течение июля установили 942 видеокамеры по программе «Безопасный регион». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Камеры размещают в общественных местах, на социальных объектах, в подъездах многоквартирных домов. Они обеспечивают дополнительную защиту жителей.
«Места для установки в каждом округе определяют межведомственные рабочие группы. Во внимание принимают текущую криминогенную обстановку. Если есть необходимость в установке видеонаблюдения по конкретному адресу, можно обратиться в местную администрацию или оставить сообщение на портале», – сказал руководитель ГУРБ региона в ранге министра Кирилл Карасёв.Больше всего камер за месяц установили в городских округах Люберцы, Химки и Коломна.
К системе «Безопасный регион» в Подмосковье подключено 174 000 камер. В июле благодаря системе видеонаблюдения в Московской области удалось раскрыть 348 преступлений.