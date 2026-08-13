Воспитательно-образовательный комплекс в посёлке Красково откроют в будущем году
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в посёлке Красково. Комплекс входит в состав школы на 500 мест и детсада на 120 мест, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Проект образовательного комплекса стал дипломантом Союза московских архитекторов смотра-конкурса с международным участием «Наша школа».
«Строители уже устраивают теплоизоляцию на кровле, ведут кладку внутренних стен и перегородок подвала. В состав комплекса войдут современные классы, лаборатории, библиотека с IT-классами и читальными залами, спортивный блок, актовый зал и творческие мастерские», – рассказал Волков.
На прилегающей территории обустроят футбольное поле и беговые дорожки. Ожидается, что воспитательно-образовательный комплекс откроют 1 сентября 2027 года.
«В Люберцах при поддержке губернатора Андрея Воробьёва и в соответствии с задачами президентского проекта «Молодёжь и дети» продолжается строительство ещё одного учреждения образования. В посёлке Октябрьский возводят воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 1500 мест и детсада на 200 мест. Открытие запланировано на 1 сентября будущего года», – отметила директор Учебно-методического центра городского округа Люберцы Оксана Валькова.Как напомнили в администрации, в этом году в Люберцах к 1 сентября откроются детсады в жилых комплексах «Томилино парк» и «Егорово Парк», а также новую школу на 1100 мест в Островцах. После капремонта возобновит работу основной корпус «Интеллект» гимназии №5 в Дзержинском.