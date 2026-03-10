В Богородском округе оштрафовали более 20 нелегальных торговцев цветами
Рейд по выявлению незаконной уличной торговли проводили в Богородском округе с 5 по 8 марта. В результате удалось выявить более 20 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рейде участвовали местные полицейские, сотрудники окружного Управления по вопросам потребительского рынка и услуг, а также народные дружинники.
«По итогам проверок в отношении нелегальных уличных продавцов цветов составили 23 административных протокола. У семи торговцев изъяли продукцию», — говорится в сообщении.Общая сумма штрафов составила свыше 127 тысяч рублей. Эти деньги поступят в бюджет Богородского округа.
