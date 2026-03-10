В Ступине ищут подрядчика на ремонт моста через реку Ситенку

10 марта 2026, 13:43

оригинал Фото: istockphoto.com/Larry Dallaire

Мост через реку Ситенку, расположенный у деревни Савино округа Ступино, планируют капитально отремонтировать. Подряд на проведение работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию путём внесения изменений и отремонтировать мост длиной 22,16 метров, расположенный рядом с деревней Савино на 1,050 км автодороги «Псарево — Петрово» в округе Ступино», — говорится в сообщении.