Мособлводоканал с начала месяца отобрал более 1800 проб воды

18 августа 2026, 22:12

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники Мособлводоканала продолжают мониторинг водохозяйственного комплекса региона. За первые две недели августа они провели исследование 1857 проб воды на различных этапах её жизненного цикла, рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.





Более половины всех исследований – 1 013 – пришлось на начальную стадию производственного процесса. Специалисты отобрали материал непосредственно в точках водозабора, а также на территории артезианских скважин. Как отметили в ведомстве, такой подход позволяет заблокировать проникновение в городские магистрали нежелательных химических или биологических элементов ещё на самом старте. Это гарантирует первозданное качество ресурса до его поступления в систему очистки. Кроме того, лаборанты провели 844 экспертизы сточных вод на очистных сооружениях.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Подобная проверка носит двусторонний характер. Она служит индикатором корректной работы сложных биологических фильтров и исправности сложного технологического оборудования. Результаты подтверждают, что многоступенчатая обработка возвращается в русла подмосковных рек и озёр соответствует строгим государственным нормативам охраны природы.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Ранее сообщалось, что службы Мособлводоканала за прошлую неделю провели комплексную подготовку инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Всего было реализовано 570 различных мероприятий.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«После отопительного сезона водоканалы региона провели анализ состояния сетей, выявили самые уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформировали план работ. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.