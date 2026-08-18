На игровых площадках Подмосковья с начала августа починили свыше 1800 элементов
Коммунальные службы продолжают на территории округов Московской области работу по содержанию детских игровых комплексов. С начала августа отремонтировали более 1800 элементов, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Главная задача ремонтных работ – обеспечить детскую безопасность.
«При осмотре объектов особое внимание уделяют исправности качелей, горок, каруселей, пружинных качалок и ограждений. Самыми частыми причинами поломок становятся естественный износ материалов из-за активного использования. Мастера устраняют трещины в пластиковых бортиках, меняют изношенные цепи и канаты, обновляют лакокрасочное покрытие металлоконструкций для защиты от коррозии, ремонтируют резиновое покрытие, заменяют повреждённые детали скамеек», – рассказали в ведомстве.
Тем отметили, что все работы выполняют под контролем инспекторского состава Минчистоты.
Как напомнили в ведомстве, сообщить о дефектах на детских площадках жители могут в территориальный отдел министерства.