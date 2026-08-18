В весеннюю и летнюю жару ЦППК раздала пассажирам 6500 литров бесплатной воды

18 августа 2026, 21:40

оригинал Фото: АО «Центральная ППК»

В самые жаркие дни с мая по август Центральная ППК раздала пассажирам 6500 литров питьевой воды. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на компанию.





Раздача воды проходила в дни, когда температура воздуха в Москве и области поднималась до +27°С и выше. В самые жаркие часы пассажиров встречали за брендированными стойками на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савёловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трёх вокзалов.



Фото: АО «Центральная ППК»

В отдельные дни бесплатную воду можно было также получить на станциях Железнодорожная, Подольск и Раменское.

«Мы всегда стремимся сделать поездки комфортнее. В самые жаркие дни весны и лета мы раздавали около 340 литров воды в день. Например, за все дни акции на Ярославском вокзале пассажиры получили свыше 1200 литров, а на станции Площадь трёх вокзалов, Белорусском и Казанском вокзалах — более чем по 800 литров», – рассказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.