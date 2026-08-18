Росгвардейцы Подмосковья присоединились к антитеррористической тренировке
Сотрудники вневедомственной охраны вместе с коллегами из других структур приняли участие во всероссийской антитеррористической тренировке. Она прошла в Подольске, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Тренировка была направлена на повышение уровня антитеррористической защищённости образовательных учреждений региона.
«Согласно легенде, вооружённые злоумышленники проникли в школу, создав угрозу безопасности находившихся там людей. Сигнал тревоги немедленно поступил на пульт централизованного наблюдения. К месту происшествия была направлена группа задержания вневедомственной охраны», – рассказали в ведомстве.
В ходе тренировки росгвардейцы отработали алгоритм реагирования на террористическую угрозу, блокирование прилегающей территории, обследование помещений и задержание условных злоумышленников.