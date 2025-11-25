В Ивантеевке провели встречу по вопросам ЖКХ и содержания домов

25 ноября 2025, 09:56

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Встречу, посвящённую горячему водоснабжению и работе управляющей компании, провели представители руководства Пушкинского городского округа с жителями нескольких домов по улице Луговая в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В мероприятии приняли участие уполномоченная главы округа Нина Ушакова, председатель окружного Совета депутатов Николай Михайлин, член Совета депутатов Анна Дунаева, руководитель ресурсоснабжающей компании «Ивантеевская теплосеть» Вячеслав Эйхман и сотрудники УК «Техкомсервис».



Теплом и горячей водой дома на Луговой обеспечивает котельная, расположенная на Студенческом проезде. Сейчас там завершаются ремонтные работы, на время проведения которых жилой фонд подключили к котельной на Заводской. Уже на следующей неделе на обновлённой котельной проведут пробный пуск оборудования. Когда котельная перейдёт на штатный режим работы, подача горячей воды нормализуется.





«Если проблемы касаются вопросов коммунального хозяйства, встречи с населением по поручению главы округа Максима Красноцветова мы проводим ежедневно. (…) В ходе разговора пригласили жителей после пробного пуска посетить котельную на Студенческом проезде и своими глазами увидеть, как работает система. Ещё обсудили с жителями возможность после запуска котельной взять пробы воды на входе в дома для оценки её качества», — сказала Нина Ушакова.