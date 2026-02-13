Мособлводоканал усилил контроль за сточными водами и провёл более 70 проверок
В январе специалисты Мособлводоканала усилили контроль за качеством сточных вод, которые поступают от предприятий, организаций и других абонентов. За месяц провели более 70 проверок, количество отобранных проб из контрольных колодцев выросло на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Повышенное внимание к этой работе связано с необходимостью защитить окружающую среду и обеспечить стабильную работу очистных сооружений. Сброс сточных вод с превышением концентрации загрязняющих веществ может привести к серьёзным технологическим сбоям и экологическим рискам, поэтому задача специалистов — своевременно выявлять нарушения и предотвращать негативные последствия.
Контроль проводят по установленным правилам и требованиям законодательства. Отбор проб выполняют из контрольных колодцев абонентов, после чего материалы направляют в аккредитованные лаборатории для анализа и сопоставления с нормативами. При выявлении превышений организациям направляют необходимые документы и расчёты платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Абоненты обязаны обеспечивать доступ к контрольным колодцам и поддерживать их в исправном состоянии. В случае неоплаты начислений материалы передают в юридический отдел для дальнейшей претензионно-исковой работы.
