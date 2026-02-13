Мособлводоканал усилил контроль за сточными водами и провёл более 70 проверок

13 февраля 2026, 09:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В январе специалисты Мособлводоканала усилили контроль за качеством сточных вод, которые поступают от предприятий, организаций и других абонентов. За месяц провели более 70 проверок, количество отобранных проб из контрольных колодцев выросло на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.