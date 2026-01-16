Мособлводоканал устранил более 30 проблем с колодцами с начала года
С начала нового года специалисты Мособлводоканала выполнили 31 работу по ремонту и обслуживанию водопроводных и канализационных колодцев. Работы прошли в ходе планового обслуживания, а еще — по обращениям жителей. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Бригады проверяют состояние колодцев водоснабжения и водоотведения, устраняют выявленные неисправности и восстанавливают повреждённые элементы. Особое внимание уделяют безопасности пешеходов и транспорта.
Чаще всего специалисты сталкиваются с повреждёнными или смещёнными люками, а иногда — с их полным отсутствием. Также во время осмотров выявляют износ гидроизоляции, разрушение бетонных конструкций, поломки задвижек и клапанов. Отдельная проблема — мусор, который попадает в колодцы и может нарушить работу системы.
В Мособлводоканале напоминают: если вы заметили открытый или повреждённый люк, а также другие неисправности на сетях водоснабжения или водоотведения, об этом важно сразу сообщить. Заявки принимают круглосуточно по бесплатному телефону службы поддержки 8 (800) 222-02-05.
Оперативные обращения жителей помогают быстрее устранять проблемы и поддерживать инженерные сети в рабочем состоянии.
