Мособлводоканал устранил более 30 проблем с колодцами с начала года

16 января 2026, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С начала нового года специалисты Мособлводоканала выполнили 31 работу по ремонту и обслуживанию водопроводных и канализационных колодцев. Работы прошли в ходе планового обслуживания, а еще — по обращениям жителей. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.