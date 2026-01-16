Достижения.рф

Специалисты из Подмосковья проверили состояние дома в Луганской области

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Управления технического надзора капремонта из Московской области провели обследование трехэтажного жилого дома в городе Рубежное Луганской области. Здание — жилой фонд. Требует регулярного контроля технического состояния, сообщили в подмосковном МинЖКХ.



Инженеры осмотрели ключевые элементы дома:

  • несущие стены,
  • перекрытия,
  • фундамент,
  • кровлю,
  • инженерные сети.
Во время работы специалисты использовали не только визуальный осмотр, но и современные диагностические приборы. С их помощью они проверили прочность материалов и выявили возможные скрытые дефекты.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
По итогам обследования эксперты подготовят техотчет. В документе укажут рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания и необходимым ремонтным работам. Такой подход помогает вовремя заметить проблемы, избежать аварийных ситуаций и продлить срок службы дома.

Управление технадзора капремонта выполняет обследования зданий и сооружений разной сложности. Специалисты работают в Москве, Московской области, а еще — на новых территориях.
Ирина Паршина

