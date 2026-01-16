Специалисты из Подмосковья проверили состояние дома в Луганской области
Специалисты Управления технического надзора капремонта из Московской области провели обследование трехэтажного жилого дома в городе Рубежное Луганской области. Здание — жилой фонд. Требует регулярного контроля технического состояния, сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Инженеры осмотрели ключевые элементы дома:
- несущие стены,
- перекрытия,
- фундамент,
- кровлю,
- инженерные сети.
По итогам обследования эксперты подготовят техотчет. В документе укажут рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания и необходимым ремонтным работам. Такой подход помогает вовремя заметить проблемы, избежать аварийных ситуаций и продлить срок службы дома.
Управление технадзора капремонта выполняет обследования зданий и сооружений разной сложности. Специалисты работают в Москве, Московской области, а еще — на новых территориях.