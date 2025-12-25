Мособлводоканал устранил почти 12 000 засоров за год
Сотрудники Мособлводоканала в течение 2025 года регулярно устраняли засоры на сетях водоотведения во всех зонах обслуживания предприятия. Семь филиалов компании еженедельно фиксируют в среднем от 200 до 250 засоров. Всего за год специалисты ликвидировали 11 960 случаев, в том числе сложных, сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Основная причина засоров — сброс посторонних предметов в канализацию. Чаще всего в трубы попадают салфетки, бытовой мусор, строительные отходы и крупные предметы, которые не предназначены для утилизации через систему водоотведения.
Для профилактики и восстановления пропускной способности труб специалисты используют современные методы и технику. В работе задействуют гидродинамические машины и вакуумные установки, которые позволяют быстро и эффективно устранять даже серьёзные засоры и сокращать время восстановления работы системы.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.В Мособлводоканале напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пользования системой водоотведения. Попадание посторонних предметов в канализацию создаёт аварийные ситуации и требует значительных ресурсов для их устранения.