Мособлводоканал выполнил более 1 200 ремонтов на территории Донбасса
Мособлводоканал продолжает помогать подшефной территории в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Специалисты предприятия восстанавливают системы водоснабжения и водоотведения, обновляют инженерные сети и делают всё, чтобы у жителей была стабильная вода и привычный комфорт в повседневной жизни, сообщили в подмосковном МинЖКХ.
Работы ведут комплексно — от крупных объектов до точечных ремонтов на местах. В 2025 году бригады Мособлводоканала выполнили 1 248 ремонтных и профилактических работ. Специалисты устраняют аварии, меняют изношенное оборудование и модернизируют инфраструктуру, разрушенную в предыдущие годы.
Среди ключевых выполненных работ — ремонт магистрального водовода протяжённостью 6,7 километра и двух водозаборных узлов в селе Безыменное. Новые насосные агрегаты установили в Хомутово, ПавлополЕ и КрасноармейскоМ. В Новоазовске и посёлке Седово отремонтировали напорные коллекторы, а в Бердянском и Митьково Качкары заменили насосное оборудование.
Кроме того, специалисты заменили участки водоводов и водоподъёмные колонны в Саханке, Казацком, Ванюшкино и Розе Люксембург. Работы затронули и город Новоазовск — здесь обновили трубопроводы на нескольких улицах и в микрорайоне Питомник.
Только за последнюю неделю бригады заменили почти 300 метров трубопровода в сёлах Роза Люксембург, Бердянское и в Новоазовске. Сейчас специалисты готовятся к замене ещё одного участка водовода длиной 100 метров — от улицы Донецкой до улицы Комарова в микрорайоне Питомник.
Работа подмосковных специалистов помогает шаг за шагом восстанавливать жизненно важную инфраструктуру и возвращать людям уверенность в завтрашнем дне. Даже на расстоянии Мособлводоканал остаётся рядом и продолжает поддерживать тех, кто в этом особенно нуждается.
Читайте также: