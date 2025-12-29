Мособлводоканал выполнил более 1 200 ремонтов на территории Донбасса

29 декабря 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Мособлводоканал продолжает помогать подшефной территории в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Специалисты предприятия восстанавливают системы водоснабжения и водоотведения, обновляют инженерные сети и делают всё, чтобы у жителей была стабильная вода и привычный комфорт в повседневной жизни, сообщили в подмосковном МинЖКХ.