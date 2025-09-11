Мособлводоканал внедрил планшеты с тепловизором для поиска утечек
Мособлводоканал закупил современное оборудование для мониторинга сетей и сооружений. Сотрудники предприятия получили защищённые планшеты со встроенным тепловизором, которые помогут быстрее находить и устранять неполадки, сообщил подмосковный МинЖКХ.
Новые устройства будут использоваться на всех объектах: ВЗУ, насосных станциях, очистных сооружениях, сетях водоснабжения и в колодцах.
Планшеты позволяют анализировать движение воды при технарушениях, выявлять утечки и перегревы, передавать данные в режиме реального времени по 5G и работать в любых условиях.
Меньше времени на поиск неполадок и больше — на их решение. В ближайшее время аналогичные устройства появятся и в других подразделениях Мособлводоканала.
Планшеты позволяют анализировать движение воды при технарушениях, выявлять утечки и перегревы, передавать данные в режиме реального времени по 5G и работать в любых условиях.
Меньше времени на поиск неполадок и больше — на их решение. В ближайшее время аналогичные устройства появятся и в других подразделениях Мособлводоканала.