Мособлводоканал внедрил планшеты с тепловизором для поиска утечек

11 сентября 2025, 16:26

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Мособлводоканал закупил современное оборудование для мониторинга сетей и сооружений. Сотрудники предприятия получили защищённые планшеты со встроенным тепловизором, которые помогут быстрее находить и устранять неполадки, сообщил подмосковный МинЖКХ.







Новые устройства будут использоваться на всех объектах: ВЗУ, насосных станциях, очистных сооружениях, сетях водоснабжения и в колодцах.



Планшеты позволяют анализировать движение воды при технарушениях, выявлять утечки и перегревы, передавать данные в режиме реального времени по 5G и работать в любых условиях.



Меньше времени на поиск неполадок и больше — на их решение. В ближайшее время аналогичные устройства появятся и в других подразделениях Мособлводоканала.

