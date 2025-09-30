Мособлводоканал за неделю провел более 780 мероприятий на коммунальных объектах
Специалисты Мособлводоканала за неделю провели более 780 мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения. Техническое обслуживание, ремонт изношенных участков и модернизация сетей обеспечивают стабильную работу коммунальной инфраструктуры региона, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Ключевые результаты недели:
- устранили 281 засор в канализационных сетях;
- выполнили 159 плановых работ на сетях водоснабжения;
- провели 70 работ по устранению течи холодного водоснабжения;
- сделали 37 ремонтных работ на канализационных насосных станциях.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Больше всего работ выполнили:
- Шатурский водоканал — 142;
- Павлово-Посадский водоканал — 111;
- Лосино-Петровский водоканал — 105;
- Электрогорские коммунальные системы — 93;
- Куровские очистные сооружения — 90.