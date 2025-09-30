Достижения.рф

Мособлводоканал за неделю провел более 780 мероприятий на коммунальных объектах

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Мособлводоканала за неделю провели более 780 мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения. Техническое обслуживание, ремонт изношенных участков и модернизация сетей обеспечивают стабильную работу коммунальной инфраструктуры региона, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.



Ключевые результаты недели:

  • устранили 281 засор в канализационных сетях;
  • выполнили 159 плановых работ на сетях водоснабжения;
  • провели 70 работ по устранению течи холодного водоснабжения;
  • сделали 37 ремонтных работ на канализационных насосных станциях.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Больше всего работ выполнили:
  • Шатурский водоканал — 142;
  • Павлово-Посадский водоканал — 111;
  • Лосино-Петровский водоканал — 105;
  • Электрогорские коммунальные системы — 93;
  • Куровские очистные сооружения — 90.
Жители Московской области могут обратиться в Мособлводоканал с вопросами по водоснабжению и водоотведению по телефону 8(800)222-02-05. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.
Ирина Паршина

